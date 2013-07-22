المخاض يداهم كيت زوجة الأمير وليام

لندن ـ قال مكتب الأمير وليام حفيد الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا الاثنين إن كيت زوجة الأمير داهمها المخاض ونقلت إلى المستشفى لتضع أول طفل لهما سيكون الثالث في تسلسل وراثة عرش بريطانيا.

وبعد أسابيع من تكهنات إعلامية محمومة بشأن وصول الطفل الملكي نقلت كيت التي تبلغ 31 عاما الاثنين إلى الجناح الخاص بمستشفى سان ماري في بادنجتون بغرب لندن حيث ولد الأمير وليام عام 1982.

وقال قصر كينسينجتون في بيان "ذهبت الدوقة بالسيارة من قصر كينسينجتون إلى جناح ليندو بمستشفى سان ماري برفقة دوق كيمبردج".

وأضاف البيان "الأمور تسير بطريقة معتادة. لم تكن حالة طواريء".

وقالت مصادر ملكية إن كيت اختارت أن تكون ولادتها طبيعية وأن يكون وليام وهو طيار في السلاح الجوي الملكي إلى جوارها.

ولم يعرف ما إذا كانا سيرزقان بمولود أم مولودة وسيكون ترتيبه الثالث في اعتلاء العرش البريطاني بعد جده الأمير تشارلز ووالده وليام لأن الزوجين أرادا أن يكون ذلك مفاجئة. وتشير مكاتب المراهنات إلى أن الغالبية راهنت على أن كيت ستضع مولودة.

وتوقعت الصحف أن تحضر بيبا شقيقة كيت وأمها كارول مدلتون الولادة وأن تكون الملكة اليزابيث من أول من يتم إبلاغهم بوصول المولود.

وسيشرف على عملية الولادة الدكتور ماركوس سيتشل طبيب النساء السابق للملكة.