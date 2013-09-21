شتا: استلهمت أوبريت "مصر بتحلم" من السيسي

إرم ــ (خاص) أحمد السماحي

يعرض على الفضائيات خلال الأيام القادمة أوبريت "مصر بتحلم"، تأليف الشاعر أحمد شتا الذي يعود من خلاله للساحة الغنائية بعد ابتعاد حوالي ثلاث سنوات، وألحان وليد منير، وتوزيع مدحت طه، وهندسة صوت محمود عزت.

وغناء كل من مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وقام بالأداء التمثيلي الفنانون أحمد بدير وانتصار ونادية رشاد وبثينة رشوان ونادية رشاد وأحمد منير وأمينة سالم.

كما شارك في تقديم الأوبريت كل من الإعلامي ورجل الأعمال عاطف عبداللطيف، والأب بطرس دانيال.

مؤلف الأوبريت الشاعر أحمد شتا أعرب لـ "إرم" عن سعادته بالعودة للساحة الغنائية من خلال هذا الأوبريت الوطني، الذى يهديه للجيش المصري العظيم "خير أجناد الأرض"، وكذلك لجهاز الشرطة الباسل، ويهديه بشكل شخصي لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي استلهم من كلامه وخطاباته كلمات هذا الأوبريت الذى يقول في أحد كوبليهاته:

"مصر أم الدنيا وهتبقى الدنيا

الله يحمي اللي قالها

ويبارك في رجالها"

ويتابع شتا كلامه: سيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي فجر داخل كثير من المصريين مشاعر مليئة بالفخر والكرامة والاعتزاز.

وأضاف بعد رحيل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اختفت الزعامة المصرية حتى ظهر " السيسي" ووجدنا فيه الرجولة والشهامة و" الكريزما" والقدوة.

وأضاف: لهذا وبشكل شخصي أتمنى أن يكون "السيسي" هو رئيس مصر القادم، أو كما يقولون الآن " السيسي هو رئيسي"، وإن كنت أعلم جيداً إنه لا يرغب في مناصب ولا يطمع في أي سلطة ولا يهدف إلا لحماية مصر من أي معتدي.

وتابع شتا: رغم أن حظر التجوال كان يضايق الناس في الماضي، لكنهم هذه المرة سعداء به ولم يتذمروا أو يتضايقوا نظراً لحبهم وتقديرهم لكل ما يقوم به الجيش المصري، وكذلك جهاز الشرطة.