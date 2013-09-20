الويفا يوقف دفع جوائز مالية إلى ستة أندية

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الاتحاد يعلن أنّ القرار تم اتخاذه بناء على معلومات قدمت يوم 30 يونيو الماضي وانه تم طلب معلومات أخرى من 25 ناديا.