الويفا يوقف دفع جوائز مالية إلى ستة أندية

بيرن - قرّر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إيقاف دفع أموال جوائز إلى ستة أندية في أحدث إجراء يستهدف الضغط على الأندية لعدم الانفاق بما يتجاوز قدراتها المادية.
وأكد الاتحاد الاوروبي للكرة أنّ الاندية الستة مدينة بأموال لأندية أخرى وموظفين وسلطات الضرائب أو الضمان الاجتماعي.
وهذه الأندية هي استرا بلويشتي الروماني وميتالورج دونيتسك الاوكراني وهايدوك سبليت الكرواتي وزرينسكي البوسني وسكونتو اللاتفي وطرابزون سبور التركي.
وقال الاتحاد إنّ القرار تم اتخاذه بناء على معلومات قدمت يوم 30 يونيو /حزيران الماضي وانه تم طلب معلومات أخرى من 25 ناديا.
وتم منع ملقة الإسباني من خوض كأس الانية الاوروبية بسبب مستحقات متأخرة لأندية منافسة وسلطات الضرائب الاسبانية.
وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إنّ العقوبات سوف تظل قائمة حتى تدفع تلك الأندية المبالغ المالية المدينة بها.