مصر تزيد إنتاجها من الغاز لتغطية عجز الاستهلاك

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، في مصر أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة تقليل الفجوة الحالية بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك من خلال إتباع العديد من الأساليب يأتي فى مقدمتها التحرك السريع لزيادة معدلات الإنتاج وتنظيم الاستهلاك.

وأشار إلى أن تحرك الحكومة لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الحالي وجدولة باقي المستحقات يعطي رسالة طمأنة للشركاء وحثهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات الغاز القائمة حالياً بما يسهم في سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة وزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لإعتماد نتائج أعمال عام 2012/2013.

وطالب الوزير بأهمية الالتزام بتنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى لـ 800 ألف وحدة سكنية باستثمارات 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى في اطار خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل للحد من استيراد البوتاجاز والتيسير على المواطنين.

واستعرض المهندس طاهر عبدالرحيم رئيس شركة "إيجاس"، نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام المالى 2012/2013 ، حيث تم تنفيذ 9 مشروعات تنمية لحقول غاز جديدة تضمنت حفر 7 آبار، بالإضافة إلى حفر وإكمال 31 بئراً تنموياً بإجمالى متوسط إنتاج حوالى 670 مليون قدم مكعب غاز و6570 برميل متكثفات يومياً ، وذلك إلى جانب توقيع 5 عقود تنمية منها 4 بدلتا النيل وعقد بالبحر المتوسط .

وأضاف أنه تم تحقيق 17 اكتشافاً للغاز (11 كشفاً بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالدلتا) أضافت للاحتياطى حوالى 1.2 تريليون قدم مكعب و 18 مليون برميل زيت و 9 مليون برميل متكثفات.

وأوضح أن المزايدة العالمية التى طرحتها "إيجاس" فى 2012 فى 15 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل أسفرت عن ترسية 8 عروض مقدمة من الشركات العالمية ، وجارى إعداد مشروعات وقوانين الاتفاقيات بإجمالى التزام إنفاق حوالى 1.2 مليار دولار.

وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى أوضح رئيس الشركة أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لمحطتى الكهرباء الجديدتين أبوقير الجديدة وغرب دمياط بقدرة حوالى 1800 ميجاوات ليرتفع إجمالى محطات الكهرباء المرتبطة بالشبكة القومية للغازات إلى 43 محطة.

كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 588 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى ليصل عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعى إلى 5.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط في 1981، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 291 منشأة صناعية ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم توصيل الغاز إليها إلى حوالي 2100 منشأة.

فيما تم توصيل الغاز إلى 2000 منشأة تجارية جديدة ليصل إجمالى عملاء النشاط التجاري إلى 13 ألف عميل، كما بلغ عدد السيارات المحولة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود حوالي 194 ألف سيارة منها 20.4 آلاف سيارة خلال العام المالي الحالي.