الأوبك للتنمية يمول 3 مشروعات مصرية للكهرباء

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء إن الصندوق وافق من حيث المبدأ على المساهمة فى تمويل المكون الأجنبي لثلاثة مشروعات لإنتاج الكهرباء فى مصر.

وأضاف أن الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية سيوقعان أوائل أكتوبر المقبل اتفاقية جديدة للمساهمة في تمويل عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء الجديدة.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء اليوم أن الوزير المصري التقى على هامش أعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يباشر فعالياته بالعاصمة النمساوية فيينا، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية، سليمان الحربيش، وشكره على الدور الفعال للصندوق في تمويل العديد من الأنشطة التنموية والخدمية فى مصر منها الكهرباء، والصحة، والري، والمشروعات الصغيرة، والبتروكيماويات، وقطاع التجارة، وإنشاء الصوامع للتخزين.

وأوضح إمام، إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على مساهمة الصندوق في 3 مشروعات لإنتاج الكهرباء فى مصر ، من بينها محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ يصل إلى نحو 70 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ لم يتم الاتفاق عليه بعد للمساهمة فى مشروع شمال الجيزة.

والمشروع الثالث سيتم تحديده خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى ان وفد من صندوق الأوبك للتنمية يصل إلى القاهرة في غضون الأسبوعين المقبلين لتوقيع اتفاقية التمويل مع الجانب المصري.