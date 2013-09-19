بسيسو: الحكومة الفلسطينية الجديدة بنفس التشكيلة

الضفة الغربية - قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إن الرئيس عباس منح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في كل ما يتعلق بأعمال الوزراء والحكومة.
وأضاف بسيسو "إن الحكومة الجديدة ملتزمة بسياستها المتمثلة بدعم المشاريع الاقتصادية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك من أجل الوصول الى الأهداف المنشودة، كتشجيع الاستثمار، ودعم صمود اهلنا في كافة محافظات الوطن، وخاصة القدس وغزة".
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده بسيسو الخميس في المركز الاعلامي الحكومي، حول اخر التطورات لتشكيل الحكومة، والتي حافظت على نفس تشكيلة حكومة تصريف الأعمال السابقة.