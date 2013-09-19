بسيسو: الحكومة الفلسطينية الجديدة بنفس التشكيلة

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الحكومة الفلسطينية تعلن التزامها بدعم المشاريع الاقتصادية في ظل التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، لتشجيع الاستثمار.