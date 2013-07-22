صديقة رونالدو تتألق على شواطئ ميامي

ميامي- تركت عارضة الأزياء الروسية الحسناء إيرينا شايك صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حبيبها، بعد جولته الآسيوية خلال الأسبوع الماضي وعادت للعمل في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقد التقطت عدسات المصورين صوراً للعارضة الحسناء على شواطئ ميامي برفقة صديقاتها وببشرة سمراء للغاية بفعل حمامات الشمس التي كانت تقوم بها خلال الإجازة الصيفية، التي قضتها على الشواطئ الأمريكية والآسيوية مع رونالدو.

وقالت شايك في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية : "في الحقيقة أنا أحب العمل للغاية، أفضل الجري في الهواء الطلق، فأنا أحب الجري خاصة حينما أكون في نيويورك، وحينما أركن للراحة أصبح كسولة للغاية خاصة أني أحب الأكل، لذا أحرص على إيجاد التوازن المناسب عبر الرياضة".

يأتي ذلك في الوقت الذي قاد فيه رونالدو فريقه الملكي لفوز هو الأول في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بسداسية نظيفة على فريق بورنموث الإنجليزي، في أول مباراة يخوضها الفريق تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخاض ريال مدريد أول مباراة له تحت قيادة انشيلوتي الذي قدم من باريس سان جيرمان الفرنسي لتدريب الفريق، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي انتقل بدوره لتدريب تشيلسي الإنجليزي.

وسجل رونالدو هدفين وسجل الألماني سامي خضيرة والأرجنتينيان جونزالو هيجوين وأنخيل دي ماريا هدفاً لكل منهم وتكفل البرازيلي كاسيميرو بتسجيل الهدف السادس وسط حضور جماهير بلغ 11 الف مشجع في استاد جولدسانس، كما شارك الوافدون الجدد ايسكو وداني كارفاخال وآسير إيلرامندي للمرة الأولى مع الفريق، وذلك في الشوط الثاني.