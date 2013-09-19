مايا دياب تأشيرة العمل تجهض جولتها مع كفوري

إرم- (خاص) من عبدالله دقامسة

تنتظر الفنانة اللبنانية مايا دياب إنتهاء الموزع اللبناني هادي شرار من وضع لمساته الأخيرة على أغنية "العسل" قبل أن تطلقها وتقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المتوقع أن تتعاون في هذا العمل مع المخرجة المتميزة أنجي جمال.

ومن ناحية أخرى يبدو أن مشاركة دياب في الجولة الامريكية الكندية إلى جانب النجم وائل كفوري المقرر أن تبدأ في العشرين من الشهر الحالي، مهددة بالإلغاء إذ أنها وحتى اللحظة لم تحصل على تأشيرة عمل.

حفلة ميامي في 20 أيلول مع الفنان وائل كفوري مهدّدة بالإلغاء خصوصاً أنها لم تحصل بعد على تأشيرة عمل، وسط استغراب من مايا التي سبق لها وان حصلت على تأشيرة سياحية ودخلت بموجبها عدة مرّات إلى أمريكا.

من جهة أخرى، وقعت الفنانة والمقدمة اللبنانية عقداً جديداً مع MTV لتقديم موسم جديد من برنامج "هيك منغني" الذي سيعود إلى الشاشة مساء كل سبت، في وقت مازالت تعمل على ألبوماتها الغنائيّة والذي ينفّذ أحدهما الفنانة زياد الرحباني.

يذكر أخيراً أن مايا سافرت منذ فترة إلى إيطاليا بإجازة مع زوجها لتردّ على كل الأخبار والشائعات التي تحدّثت عن طلاقها.