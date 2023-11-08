الكاتب الإسباني لويس ماتيو دييس يفوز بجائزة سرفانتس

فاز الشاعر والروائي والكاتب الإسباني لويس ماتيو دييس، اليوم الثلاثاء، بجائزة "سرفانتس" الأدبية البارزة، على ما أعلن وزير الثقافة الإسباني ميكيل إيسيتا.

وأعلن الوزير الإسباني في مدريد أن "لجنة التحكيم منحت للتو لويس ماتيو دييس جائزة ميغيل دي سرفانتس للأدب باللغة الإسبانية لعام 2023"، واصفًا الكاتب الفائز بأنه "مبتكر عوالم وأراض خيالية".

وتُعدّ جائزة سرفانتس، التي تبلغ قيمتها 125 ألف يورو، أرقى جائزة في الأدب الإسباني.

وقال دييس في مؤتمر صحافي في مدريد "إنه لأمر رائع أن ينال المرء مكافأة"، مضيفاً "أنا سعيد ومسرور" بالجائزة، مقدماً نفسه على أنه مؤلف "غزير الإنتاج، ربما أكثر من اللازم".

ومن المقرر أن تُمنح الجائزة للكاتب الفائز في الـ23 من نيسان/أبريل، في ذكرى وفاة ميغيل دي سرفانتس، في جامعة ألكالا دي إيناريس، وهي بلدة قريبة من مدريد وُلد فيها مؤلف رواية دون كيشوت عام 1547.

وخلال الحفلة، يتسلم الفائز الجائزة من يدي ملك وملكة إسبانيا، فيليبي السادس وليتيثيا، في قاعة الجامعة.