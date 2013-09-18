غارديان: عدالة حقيقية أم استعراضية لابن القذافي؟

غارديان: عدالة حقيقية أم استعراضية لابن القذافي؟

صحيفة الغارديان تسلط الضوء على محاكمة سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات الليبية السابق من قبل السلطات الليبية التي تتحدى المحكمة الدولية المطالبة بنقلهم إلى لاهاي.

تسلط الصحيفة البريطانية الضوء على محكامة سيف الإسلام القذافي، وتقول "إنها محاكمة العقد في ليبيا، فهي محاكمة الابن الماجن ومحاكمة رئيس المخابرات، التي يعتقد انها ستكشف الاسرار المروعة للنظام السابق".

 

ويقول تقرير الصحيفة إن "المحاكمة ذاتها تضع في الميزان ليبيا الجديدة التي تحدت المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت بنقل الاثنين للمحاكمة في لاهاي"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الليبيين يسعون لتطمين العالم أن ليبيا تسطيع اقامة محاكمة عادلة".

 

وتضيف "رغم تصريحات المسؤولين الليبيين، فإن السلطات الليبية لم تستطع احضار سيف الاسلام القذافي من غربي ليبيا الى العاصمة طرابلس"، كما أن الحكومة الليبية فشلت في اقناع الميليشيات القوية في بلدة الزنتان بتسليم القذافي الذي لن يمثل بشخصه امام المحكمة غدا مع السنوسي و28 من مسؤولي النظام القديم.

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