غارديان: عدالة حقيقية أم استعراضية لابن القذافي؟

تسلط الصحيفة البريطانية الضوء على محكامة سيف الإسلام القذافي، وتقول "إنها محاكمة العقد في ليبيا، فهي محاكمة الابن الماجن ومحاكمة رئيس المخابرات، التي يعتقد انها ستكشف الاسرار المروعة للنظام السابق".

ويقول تقرير الصحيفة إن "المحاكمة ذاتها تضع في الميزان ليبيا الجديدة التي تحدت المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت بنقل الاثنين للمحاكمة في لاهاي"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الليبيين يسعون لتطمين العالم أن ليبيا تسطيع اقامة محاكمة عادلة".

وتضيف "رغم تصريحات المسؤولين الليبيين، فإن السلطات الليبية لم تستطع احضار سيف الاسلام القذافي من غربي ليبيا الى العاصمة طرابلس"، كما أن الحكومة الليبية فشلت في اقناع الميليشيات القوية في بلدة الزنتان بتسليم القذافي الذي لن يمثل بشخصه امام المحكمة غدا مع السنوسي و28 من مسؤولي النظام القديم.