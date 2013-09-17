القوى الخمس الكبرى تجتمع لبحث مسودة قرار حول سوريا

الأمم المتحدة - قالت مسؤولة أمريكية إن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين سيجتمعون في نيويورك الثلاثاء لبحث مسودة قرار يعده الغرب بشأن التخلص من الترسانة الكيماوية السورية تنفيذا لاتفاق أمريكي روسي.

وقالت إيرين بلتون المتحدثة باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة في رسالة عبر البريد الالكتروني "يجتمع الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) اليوم لبحث المسودة المشتركة (التي أعدتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) لقرار مجلس الأمن بشأن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري".

وأضافت "من أجل احترام اكتمال تلك المفاوضات لن نسرد تفاصيل اجتماع اليوم أو مسودة القرار".