إيران تؤكد حدوث مراسلات بين روحاني وأوباما

دبي – قالت وزارة الخارجية الايرانية الثلاثاء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني تبادل رسائل مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤكدة حدوث اتصالات مباشرة بين رئيسي البلدين.

وقطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية الرسمية عام 1980 بعد أن اقتحم طلبة إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران عقب الثورة الاسلامية عام 1979 واحتجزوا دبلوماسيين أمريكيين رهائن.

لكن مسؤولي البلدين قالوا إنهم مستعدون لاجراء محادثات مباشرة للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ عشر سنوات حول برنامج ايران النووي والذي فرض الغرب بسببه عقوبات اقتصادية على الجمهورية الاسلامية.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يشتبهون في سعيها لامتلاك قدرات نووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية أفخم الثلاثاء أن أوباما بعث رسالة الى روحاني هنأه فيها على انتخابه رئيسا لإيران.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن أفخم قولها ”كما شاهدنا في التقارير الاخبارية تم تبادل الرسائل. آلية تبادل هذه الرسائل هي من خلال القنوات الدبلوماسية الراهنة“.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في مقابلة أذيعت الأحد بأنه تبادل الرسائل مع روحاني. ومن المقرر أن يلقي الرئيسان الأمريكي والايراني كلمتيهما أمام الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة في نفس اليوم من الأسبوع القادم لكن لا توجد خطط

في الوقت الراهن لعقد لقاء بينهما.

وقال روحاني وهو رجل دين معتدل هزم مرشحين أكثر محافظة في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت في يونيو/ حزيران أنه يريد أن يتعامل مع العالم بشكل بناء مما أثار الأمل في التوصل إلى تسوية للنزاع النووي من خلال التفاوض.