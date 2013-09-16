البورصة السعودية ترتفع إلى أعلى مستوياتها

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع فوق حاجز ال8000 نقطة بعد هبوطه عن أعلى مستوياته بغعل المخاوف من توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.