البورصة السعودية ترتفع إلى أعلى مستوياتها

الرياض – رسخ مؤشر سوق الأسهم السعودية أقدامه مرى أخرى فوق الحاجز النفسي المهم 8000 نقطة بعد أن نزل عن أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 8215 نقطة في 21 اغسطس آب بفعل المخاوف من توجيه ضربة ضد سوريا.
ولليوم الثاني على التوالي أغلق المؤشر فوق 8000 نقطة وارتفع اليوم 0.45 بالمئة إلى 8070.6 نقطة. وبلغت قيم التداولات بنهاية اليوم 6.6 مليار ريال.
وقاد الأسهم المرتفعة سهما موبايلي وينساب بمكاسب 0.9 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.
كما صعدت أسهم الراجحي والمتقدمة وسامبا وجرير وتصنيع واسمنت السعودية والسعودي الفرنسي والاتصالات بنسب تراوحت بين 0.3 و 4.9 بالمئة.
وبنهاية التعاملات انخفضت اسهم سابك 0.5 بالمئة والعربي الوطني 0.9 بالمئة وبنك الجزيرة 0.6 بالمئة واسمنت العربية 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي 0.8 بالمئة.
وقالت الراجحي المالية في وقت سابق من اليوم إن المؤشر يواجه مستوى مقاومة عند 8150 نقطة.