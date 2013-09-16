"عائلة لامبرت" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

واشنطن - تصدّر فيلم "عائلة لامبرت" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، حيث بلغت إيراداته 41 مليون دولار لهذا الأسبوع، والفيلم من بطولة روز بايرن وباربرا هيرشاي، وهو من إخراج جيمس وان.

وجاء في المركز الثاني لإيرادات هذا الأسبوع، فيلم الكوميديا " العائلة"، حيث بلغت الإيرادات المعلن عنها 14 مليون دولار، ويذكر أن الفيلم من بطولة "روبرت دي نيرو"، وإخراج لوك بيسون.

وتراجع من المركز الأول الذى احتله فى الأسبوع الماضى إلى المركز الثالث هذا الأسبوع فيلم الحركة والخيال العلمى "ريدك" مسجلا سبعة ملايين دولار،الفيلم بطولة ديفيد توهى وجيم ويت وإخراج ديفيد توهى.

وتراجع فيلم "كبير الخدم" عن المركز الثانى الذى احتله الأسبوع الماضى إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 5.6 مليون دولار.