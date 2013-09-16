 مصر تصدم بغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم – إرم نيوز‬‎

مصر تصدم بغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

مصر تصدم بغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

مصر تصدم بغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

القاهرة- (خاص) من إبراهيم السيد

أسفرت قرعة الجولة الحاسمة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، عن وقوع المنتخب المصري في مواجهة قوية مع نظيره الغاني.

 

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالاتي:

 

الجزائر مع بوركينا فاسو،الكاميرون مع تونس، نيجيريا مع اثيوبيا، كوت ديفوار مع السنغال.

 

وبذلك جنبت القرعة المنتخبات العربية مواجهة بعضها البعض، ليصبح في إمكان عرب أفريقيا حجز 3 أماكن بمونديال البرازيل 2014.

 

وسيخوض منتخبا مصر والجزائر مباراة العودة الحاسمة على ملعبهما في القاهرة والجزائر، فيما ستضطر تونس لخوض لقاء الإياب في ياوندي الكاميرونية في نوفمبر المقبل.

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