مصر تصدم بغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

القاهرة- (خاص) من إبراهيم السيد

أسفرت قرعة الجولة الحاسمة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، عن وقوع المنتخب المصري في مواجهة قوية مع نظيره الغاني.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالاتي:

الجزائر مع بوركينا فاسو،الكاميرون مع تونس، نيجيريا مع اثيوبيا، كوت ديفوار مع السنغال.

وبذلك جنبت القرعة المنتخبات العربية مواجهة بعضها البعض، ليصبح في إمكان عرب أفريقيا حجز 3 أماكن بمونديال البرازيل 2014.

وسيخوض منتخبا مصر والجزائر مباراة العودة الحاسمة على ملعبهما في القاهرة والجزائر، فيما ستضطر تونس لخوض لقاء الإياب في ياوندي الكاميرونية في نوفمبر المقبل.