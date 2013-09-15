غيغز يتوقع تألق مويس مع مانشستر يونايتد

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

لا يوجد أدنى شك لدى ريان غيغز من امتلاك لاعبي مانشستر يونايتد ما يلزم من أجل التأقلم مع متطلبات المباريات المتتالية القادمة في كافة البطولات.

وقال اللاعب المخضرم: "أعتقد أننا في حالة فنية طيبة، في المباريات القليلة الأولى من الموسم لا تعرف بالضبط موقف جميع اللاعبين لأن هناك مجموعة من اللاعبين الذين انتظموا في صفوف الفريق في توقيتات مختلفة من بداية الموسم وهناك البعض الذين تغيبوا تماماً عن فترة الإعداد للموسم الجديد".

ويضيف اللاعب الذي يقوم أيضاً بدور المدرب داخل وخارج الملعب تمهيداً لمرحلة بعد الاعتزال: "أما بالنسبة للفترة الحالية، وخاصة بعد فترة الراحة الدولية، أعتقد أن هناك القليل من اللاعبين الذين لم يشاركوا في التدريبات بالكامل أو شاركوا في دقائق قليلة مع منتخبات بلدانهم، نحن جميعاً على أتم الاستعداد للاستفادة من كل لاعبي الفريق في الوقت الحالي لأننا ينتظرنا مباراة كل يومين من الآن فصاعداً".حسب الموقع الرسمي للنادي.

وسوف يستهل يونايتد مشواره في دوري الأبطال على ملعبه الثلاثاء المقبل حيث سوف يستضيف باير ليفركوزن الألماني، وسوف تكون هذه المباراة هي الأولى في سلسلة تتكون من أربعة مباريات متعاقبة خلال أحد عشر يوماً.

وبعد زيارة الفريق الألماني، ينتقل يونايتد إلى ملعب الاتحاد لملاقاة جاره مانشستر سيتي قبل أن يستضيف ليفربول في "أولد ترافورد" بعد ثلاثة أيام في إطار كأس كابيتال وان.

ويوم السبت الذي يلي مباراة ليفربول سوف يستضيف يونايتد فريق ويست بروميتش، غير أن غيغز يشعر أن هذه الفترة المزدحمة بالمباريات سوف تثبت أن اللاعبين قد وصلوا لقمة مستواهم في التوقيت المناسب.

ويتوقع غيغز، الذي سيبلغ عامه الأربعين خلال نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، أن يفرض ديفيد مويس فكره الكروي بصورة أكبر لاسيما في ظل وجود كثافة كبيرة من المباريات وعدم وجود فواصل زمنية بينهم في الفترة المقبلة.

وأضاف غيغز "أنه سوف يتم الاستعانة بلاعبين مختلفين خلال كل هذه المباريات لأن هذه هي الفترة التي يؤدي فيها كل فرد في الفريق دوره المتوقع منه. وفي ظل اكتمال جاهزية جميع اللاعبين، وهو ما اعتبره ميزة، فإنني على ثقة تامة من قدرتنا على تجاوز تلك الفترة المهمة".