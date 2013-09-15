الإمارات لن تستضيف "فاصلة" مصر بتصفيات كأس العالم

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الاتحاد الأفريقي يرفض طلباً من نظيره المصري بإقامة مباراة الفراعنة في الإمارات، والمدير الفني برادلي يفضل المغرب.