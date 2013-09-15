الإمارات لن تستضيف "فاصلة" مصر بتصفيات كأس العالم

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلبا مصريا بإقامة مباراة الفراعنة بالجولة الفاصلة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالإمارات.
وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ"إرم" أن الكاف رفض مناقشة الطلب المصري، مؤكدا أن مبارايات الجولة الفاصلة يجب أن تقام داخل حدود القارة السمراء، ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعب لاستضافة المباراة الفاصلة قبل الأربعاء المقبل، بسبب عدم اتضاح موقف وزارة الداخلية من تأمين المباراة نظرا للأوضاع الأمنية المتدهورة في مصر.
وتجرى قرعة المرحلة الفاصلة الاثنين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة بمشاركة 10 منتخبات أفريقية.
جدير بالذكر أن بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري كان قد رشح المغرب لاستضافة المباراة، غير أن احتمال مواجهة تونس أو الجزائر قد تسبب في استبعاد الرباط "مؤقتا" لقربها جغرافيا من البلديين المغاربيين.