إلغاء عدد من رحلات القطارات بسبب إغلاق سكك قرب لندن

أُلغي عدد من رحلات قطارات "يوروستار"، صباح اليوم السبت، بسبب إغلاق المسالك بالقرب من لندن، وفق ما أعلنته الشركة المشغّلة للقطارات.

وكتبت مجموعة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني: "بسبب مشكلة في البنى التحتية على الخطّ الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطُررنا لإلغاء رحلات عدة قطارات من لندن وإليها".

ومن شأن قرار الإلغاء هذا، الذي يأتي في نهاية أسبوع هي من الأكثر ازدحامًا بالرحلات في السنة، أن يعرقل تنقّل آلاف الركاب.

وأفادت وكالة "بي أيه" البريطانية أن رحلات القطارات أُلغيت بسبب فيضان المياه في أحد الأنفاق في جنوب إنجلترا. وقد ألغيت الرحلات "حتّى نهاية النهار"، في حين يتوقّع هطول أمطار غزيرة، وفق المصدر عينه.

وفي الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، أُلغيت أيضًا عدّة رحلات لقطارات "يوروستار" بسبب إضراب مباغت عرقل الحركة عبر نفق المانش.