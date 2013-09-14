المعارضة السورية تختار أحمد طعمة رئيس وزراء مؤقتا

اسطنول ـ قال أعضاء بالائتلاف الوطني السوري المعارض إن الائتلاف انتخب السبت الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيس وزراء مؤقتا وعهد إليه بالمهمة الصعبة لاستعادة النظام في المناطق التي لم تعد تحت سيطرة الرئيس بشار الأسد.

ويأمل الائتلاف أن يعزز انتخاب طعمة (48 عاما) مصداقية المعارضة في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وروسيا اتفاقا بخصوص الترسانة الكيماوية للرئيس السوري بشار الأسد قد يقود الى جهود نحو تسوية أوسع نطاقا للصراع المستمر منذ عامين ونصف.

وقالت المصادر إن طعمة وهو سجين سياسي سابق من محافظة دير الزور بشرق سوريا حصل على 75 صوتا من 97 صوتا في اقتراع اجراه الائتلاف في اسطنبول.

ويتوقع ان يختار حكومة من 13 وزيرا في اتفاق تم التوصل اليه بعد يومين من المحادثات بين أصحاب النفوذ في الائتلاف المدعوم عربيا وغربيا.

وقال طعمة بعد انتخابه إن الأولوية لدى حكومته ستكون استعادة الاستقرار في المناطق المحررة وتحسين أحوال المعيشة وتوفير الأمن.