17 سبتمبر النطق بالحكم في قضية التحفظ على أموال الإخوان

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تحديد جلسة 17 سبتمبر/ أيلول الحالي للنطق بالحكم في الطلب المقدم من النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، وهم "محمد بديع المرشد العام و خيرت الشاطر و محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي و محمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة".

جلسة المحكمة عقدت السبت بمقر أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس شمال شرق القاهرة بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وأمانة سر أحمد رضا، وقد شهدت وقائعها الإستماع إلى محامي الدفاع عن قيادات الإخوان، والذي أعلن رفضه التام لطلب النائب العام معتبرا إياه نوعا من الانتقام السياسي من قبل نظام الحكم الحالي ضد قيادات الجماعة التي رفضت عزل الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسى.

مشددا على أن طلب النائب العام يعتمد على تحريات أفراد الشرطة وجميعها تتراوح ما بين :" قيل وقال، ونما إلى علمنا أن قيادات الجماعة المطلوب التحفظ على أموالهم يقيمون بالتحريض على العنف وتمويل جرائم وأفعال تزعزع أمن مصر".

وأكد الدفاع أن تلك التحريات تعد دلائل ضعيفة تخالف القانون الذي يعتمد على الأدلة القاطعة.