جنايات القاهرة تستأنف محاكمة مبارك والعادلي

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، السبت، جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم التواطؤ في قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير011 ، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس.

وقال مصدر قضائي لـ "إرم"، إنّ الجلسة التي تنعقد بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سوف تشهد قيام اللجان الفنية التي أمرت المحكمة بتشكيلها في جلستها الماضية بأداء اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.

ومن ثم أداء عملها الفني المتعلق بتسليح أفراد الشرطة والذخيرة التي استعملت أثناء ثورة 25 يناير، ومطابقة ذلك لعملية تشريح جثث الشهداء إلى جانب قيام لجنة بفحص خبايا قضية تصدير الغاز لإسرائيل وفيلات شرم الشيخ التي حصل عليها مبارك ونجليه من رجل الأعمال حسين سالم لتسهيل إجراءات تلك الصفقة المشبوهة، والأسعار التي كانت سائدة وقتها ومن ثم تقدم اللجنة تقريرها لهيئة المحكمة خلال 30 يوم.

ولذا فمن المرجح أن تستمر جلسة لنحو 30 دقيقة قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيلها لموعد أخر في النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك لمنح الدفاع الوقت الكاف للإطلاع على مستجدات القضية.