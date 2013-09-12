عصابة تحول فيلا لممارسة الرذيلة ولعب القمار

أبو ظبي– (خاص) من إبراهيم محمد

وقعت عصابة آسيوية مكونة من عدة أشخاص تدير وكراً للدعارة والقمار في قبضة تحريات دبي .

ووتلخص تفاصيل القضية بتلقي شرطة دبي بلاغاً يفيد بوقوع حادث اعتداء بالسلاح الأبيض في فيلا بمنطقة أبو هيل.

وبوصول الشرطة إلى المكان تبين أن الفيلا مكونة من 9 غرف تم تخصيص جزء منها ليكون ملهى ليلي وآخر تم تخصيصه ليكون صالة للقمار يحتوي طاولات مملوءة بالمشروبات الكحولية فيما خصصت الغرف الباقية لممارسة الرذيلة.

وبحسب الشرطة فقد تبين أن الاعتداء بالسلاح الأبيض وقع في بهو الفيلا حيث قام عدد من الأشخاص بالاعتداء على المتهم زهونجدا رانج .

وبتفتيش المنزل اكتشف رجال الشرطة أن الفيلا مهيئة لممارسات منافية للأخلاق ويعاقب عليها القانون حيث ضبطت 30430 ألف درهم إماراتي ومبالغ مالية أخرى من فئات مختلفة وواقيات ذكرية.

وبالتحقيق مع المتهم الأول هايسونج زهو اعترف بإنه يدير الفيلا في لعب القمار وتزويد الزبائن بالخمور وممارسة الدعارة لصالح متهم لا يزال هارباً بالتعاون مع ثلاث متهمات من نفس الجنسية كن يحضرن للمارسة الرذيلة مع الزبائن.

وتم تحويل المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.