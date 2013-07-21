نور الشريف ينهي تصوير مسلسل "خلف الله "

القاهرة - (خاص) من أحمد السماحي

أوشك النجم الكبير نور الشريف من الإنتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل " خلف الله" الذى يخوض من خلاله ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام.

أكد النجم الكبير نور الشريف أن شخصية " خلف الله" التي يجسدها حاليا في مسلسل " خلف الله" تشبهه بنسبة كبيرة، لهذا خطفته من أعمال آخرى كان من المقرر تقديمها أهمها مسلسل " أولاد منصور التهامي" تأليف الكاتب والسيناريست مصطفى محرم.

شخصية " خلف الله" مبهرة وغير تقليدية، وتحمل الكثير من السمو الروحي والفلسفة، وهو عاشق لهذه النوعية من الأعمال التي يصعب على ممثلين كثيرين القيام بتجسيدها، لإنها شخصيات ملتبسة حيث تبدو سهلة من حيث الشكل الخارجي لكنها صعب جدا عند تجسيدها.

وأضاف أن " خلف الله" من الشخصيات التي لا تتواجد بصورة دائمة فهي شخصية لا تمر على الممثل إلا كل " فين وفين"، فهو إنسان متدين وصوفي يتنبأ بأشياء لأهل قريته، ويحب الخير، وروحه صافية .

وبسبب قدرته على التنبأ يشعر بعدم قدرته على التعايش مع الآخرين، بسبب ما يفعله معهم من أفعال طيبة، إلا إنهم يعتقدون أن ذلك شر مما يجعله يفضل الهروب ويواجه الكثير من الصعاب، حيث يحاول كل من يقابله أن يستغله، ويستغل طاقاته الروحانية.

وصرح الشريف أن مصر ستظل بخير طالما فيها ناس مثل "خلف الله"، كما أنه حريص فى أعماله الأخيرة خاصة شخصية " خلف الله" أن ينير جزء من النفس البشرية من خلال تجربته الحياتيه، مع صياغة الكاتب، وصورة المخرج، ويسعد جدا بالأعمال التي تحرك العقل، وتجعل الإنسان يفكر.