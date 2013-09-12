ضابط سير سعودي يصدم مواطنا ويلوذ بالفرار

الرياض- (خاص) من ريمون القس

صدم قائد دورية أمنية في العاصمة السعودية الرياض شاباً سعودياً بسيارته ولاذ بالفرار تاركا الشاب دون إسعاف.

وتعرضت سيارة الشاب عبد الرحمن القحطاني، الإثنين، للاصطدام من الخلف من قبل قائد دورية أمنية يقود سيارة نوع فورد، مما سبب انحراف سيارة القحطاني وانقلابها.

وأصيب القحطاني بكسور في ثلاثة أصابع من اليد اليسرى، وانفساخ الجلد عن اللحم، إثر إسعافه من قبل موجودين في مكان الحادث.

وتسجل السعودية إحدى أعلى نسب حوادث السير والوفيات جراء تلك الحوادث على المستويين العربي والعالمي.