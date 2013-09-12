اتهام أحمد منصور بإهانة شيخ الأزهر وقضاة مصر

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

لم يمر هجوم الإعلامي المصري أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة القطرية، تجاه شيخ الأزهر وقضاة مصر مرور الكرام، فقد بات عليه الدفاع عن نفسه في مواجهه دعوى قضائية رفعت من قبل المحامي سمير صبري يتهم من خلالها "أحمد السيد إمبابي منصور" وشهرته "أحمد منصور"، بأنه دأب منذ قيام ثورة 30 حزيران/يونيو 2013 على التطاول والتهجم على قضاة مصر وشيخ الأزهر، بشكل فج يتجاوز حدود النقد المباح.

ويصل الاتهام لمنصور إلى جريمة السب والقذف التي يجرمها القانون ولذا فإن صبري، يطالب بمنعه من السفر ومحاكمته على ما اقترف من تجاوزات، وقال صبري لـ "إرم": تقدمت بحافظة مستندات إلى النائب العام تضم وقائع مثبتة لمنصور وهو يهين شيخ الأزهر.

ووصفه منصور بقوله: "إنه ليس رمزا وطنيا ولا دينيا، ولكنه رمز دموي وشريك للانقلابيين في سفك دماء المصريين، وعلى العلماء أن يطهروا الأزهر ويعيدوا له أمجاده"، وأضاف: "شيخ الأزهر يختطف المؤسسة بمكانتها وتاريخها ويوجهها لخدمة السيسي والانقلابيين"، حسب قوله.

كما أهان منصور قضاة مصر بقوله: "الحلف الدنس يواصل جرائمه ضد الشعب المصري، عسكر دمويون، وقضاة فاسدون ظالمون، وإعلاميون مضللون كاذبون"، على حد قوله، وقوله كذلك: "فيما تتوالى أحكام البراءة للمخلوع حسني مبارك يتوالى توجيه الاتهامات وقرارات الحبس للرئيس محمد مرسي، وهذا يعكس حجم فساد نظام القضاء في مصر".