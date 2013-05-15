سعودي يتزوج عروسين في ليلة واحدة

الرياض – ريمون القس

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، دعوة العريس الذي وصفته صحيفة سعودية اليوم الأربعاء بـ "المحظوظ".

وواجه العريس، الذي أقدم على هذه التجربة، سيلاً من التعليقات على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (واتس آب وغيره) حيث اعتبرها البعض ضرباً من الخيال، بينما رآها آخرون شجاعة لم يقدم عليها أحد من قبل، وأنها ستفتح المجال في مقبل الأيام لمثل هذه الزيجات، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "عكاظ" .

وتطالب جهات داخل المملكة بتعدد الزوجات لمواجهة ظاهرة العنوسة التي يعانيها المجتمع السعودي.

وكشفت دراسة في 2010 أن عدد الفتيات العوانس في المملكة مرشح للتزايد من 1.5 مليون فتاة حالياً (في 2010) إلى نحو أربعة ملايين فتاة في السنوات الخمس المقبلة.

وكانت إحصائية سعودية رسمية صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قد عرفت العانس بأنها "الفتاة التي تجاوزت 32 عاماً دون أن تتزوج".

وفي العام 2009، طالب باحث اجتماعي سعودي بتدريس مهنة "الخطاب والخطابة" في الجامعات السعودية لمواجهة الارتفاعات المتزايدة لحالات العنوسة.

وكانت بعض القبائل السعودية قد بدأت - قبل بضعة سنوات- بوضع ضوابط ملزمة لتحديد مهور الزواج المرتفعة، والتي تشكل عائقاً أمام زواج الكثير من الشباب السعودي، الذين يحجمون عن فكرة الزواج لحين تدبر الأمر، ما يرفع عدد العوانس في بلد تحتل القبلية فيه مكانة رئيسية لدى أفرادها.

وفي يونيو/حزيران 2010، انتشرت حملة غير رسمية بين الشباب السعودي عن طريق البريد الإلكتروني تحمل عنوان "العمل حق وليس مكرمة" يناشد فيها أصحابها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لإيجاد حلول لمشكلاتهم، والتي يأتي "تأمين العمل" في مقدمتها، بالإضافة إلى ظاهرة "العنوسة" في المجتمع السعودي، وقالت إحدى صور تلك الحملة، "إحصائيات: 2 مليون عانس. شباب وفتيات ضحايا العنوسة واتهامات للتعليم والتقاليد (والبطالة)".