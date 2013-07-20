الببلاوي: لا للانقسام

القاهرة ـ دعا رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي السبت إلى العودة إلى الحوار بين الأحزاب السياسية المصرية التي ما زالت في حالة انقسام بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الببلاوي في مقابلة أجراها مع التلفزيون الحكومي المصري "الآن أرى أنه لا بد من العودة للوفاق ولا يمكن للانقسام أن يستمر".

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وتقول إنها لن تدخل في أي حوار حتى يعاد إلى منصبه.

وأضاف الببلاوي على المصريين أن يدركوا أن مصر جزء من العالم وليست في عداوة معه، وإنه لا مجال للتقدم إلا بالاندماج مع العالم، مشيرًا إلى أن كل الدوال الصاعدة تقدمت عن طريق الانفتاح على العالم.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه ليس من اللائق أن تتدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، مضيفًا: "سنوضح موقفنا للدول الخارجية دون تشنج، لأن التعامل مع العالم يحتاج لتعريفه بالحقائق".