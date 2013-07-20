واشنطن ترفع حجم مساعداتها للأردن

عمان- قررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية للأردن، بقيمة ثلاثمائة وأربعين مليون دولار، على أن تُضاف إلى المساعدات السنوية المقدمة للمملكة، وذلك دعماً للجهود التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" السبت، فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قررت رفع مساعداتها الاقتصادية للمملكة بقيمة 340 مليون دولار أمريكي كمساعدات اقتصادية إضافية سنويًا، اعتبارًا من العام المقبل 2014.

وأوضحت الوكالة أنه بموجب هذا القرار، سيرتفع حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية المالية للأردن إلى مليار دولار سنويًا.