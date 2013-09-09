مصر تستعد لمناقشة المشاريع مع وفد الإمارات

القاهرة- (خاص) من محمد حبوشة

عقدت المجموعة الاقتصادية في مصر برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء اجتماعا، الإثنين، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماعات المقرر عقدها الثلاثاء مع وفد دولة الإمارات العربية.

وهي الاجتماعات التى سيتم الاتفاق خلالها على برنامج زمني لتنفيذ حزمة البرامج التنموية والمشاريع التي ستنفذ بالتعاون مع دولة الإمارات في المجالات التى اتفق عليها خلال الزيارات السابقة للوفد.

وركز الاجتماع على البرامج التى تمس حياة المواطنين فى مجالات الصحة والنقل والتعليم ومشروعات الطاقة.

كما ناقشت المجموعة الاقتصادية أيضا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ووزراء السياحة والكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإسكان، الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية وتأمين الاحتياجات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، لضمان وصول الخدمات والسلع إلى المواطنين بعد تخفيض الحكومة لأسعار السلع التموينية الرئيسية من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10- 15% .

ويأتي ذلك على صعيد تنفيذ الحزمة الأولى فى برنامج تحفيز الاقتصاد التى تبلغ قيمتها 22 مليار جنيه، وهي الحزمة التى أعلنت عنها الحكومة منذ أسبوعين.