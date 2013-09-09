صور.. رجل يقتل زوجته وينشر صورة جثتها على فيسبوك

إرم – (خاص) من أحمد ديب

أقدم رجل ثلاثيني في مدينة ميامي الأمريكية على قتل زوجته بإطلاق النار عليها، قبل أن ينشر صورتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ويسلم نفسه للسلطات.

وعمد الشاب ديريك مدينا البالغ 31 عاماً، على قتل زوجته في منزله ثم سلم نفسه للسلطات واعترف بجريمته معللاً السبب بإنها كانت تلكمه ولم يعد يحتمل هذه الإساءة، حيث عثرت الشرطة الأمريكية على جثة الزوجة في المنزل حينما ذهبوا إليه.

وقال بيان للشرطة "أطلق (ديريك مدينا) النار على زوجته جنيفر ألونسو فقتلها، وعثرت الشرطة على جثة المرأة حينما ذهبوا إلى منزلهما"، وأضاف البيان "كما عثرت الشرطة على طفلة عمرها 10 أعوام في المنزل".

وفي وقت سابق انتشر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على صفحة باسم ديريك مدينا، صورة لإمرأة قيل إنها زوجته، وقد غطت الدماء وجهها وذراعها، وكانت ممددة على الأرض، حيث لم تعلق الشرطة على صحة الصورة على فيسبوك، وتم في وقت لاحق حذف الصفحة من الموقع.

وجاء في رسالة منشورة في الصفحة "زوجتي كانت تلكمني ولم أعد أتحمل هذه الإساءة ولذا فعلت ما فعلته. أرجو أن تتفهموني"، وقالت الرسالة "إني ذاهب إلى السجن أو حكم الإعدام عن قتل زوجتي".