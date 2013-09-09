رايس لكوريا الشمالية وإيران: أمريكا سترد على هجوم الغاز

واشنطن- قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس الأثنين ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لدول مثل كوريا الشمالية وإيران بأن تظن أن واشنطن لن ترد على هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأضافت في أول خطاب كبير لها منذ تولت منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي في تموز / يوليو "لا يمكن أن نسمح لإرهابيين عازمين على التدمير او لكوريا الشمالية المسلحة نوويا او لإيران التي تطمح للتسلح النووي بأن تظن ولو للحظة أننا نتقاعس عن الوفاء بعزمنا على دعم تحذيراتنا التي طال عليها الأمد."

وتابعت في كلمتها في مركز بحوث مؤسسة نيو أمريكا أن الولايات المتحدة تعتزم تجديد السعي لعملية جنيف للسلام في سوريا التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أي ضربات عسكرية محدودة.