فايزة مصطفى لـ"إرم": امرأة من كرتون تجسد قريباً على الخشبة

الجزائر - ( خاص ) من سهيل الخالدي

أعلن في الفجيرة أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي عن فوز مسرحية امراة من كرتون التي كتبتها الجزائرية فايزة مصطفى بالجائزة الثالثة لنصوص المينودراما مناصفة مع الكاتب المغربي مصطفى حمداوي.

وتعد هذه الجائزة جزء هام من فعاليات مهرجان المينودراما التي اشتهرت به إمارة الفجيرة منذ سنوات.

ويقام المهرجان برعاية حاكم الفجيرة الشيخ حمد الشرقي وولي عهده الشيخ راشد رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ويؤطره في الميدان الأديب سعيد الضنحاني والمهندس محمد سيف الأفخم وألإعلاميون عبد الله بن محمد السويدي وابراهيم علان والسيدة فاطمة اليوسف وغيرهم من مثقفي الفجيرة الذين التقيت بعضهم حين شاركت في الممهرجان العام2007

ومن مكان أقامتها في باريس خصت القصصية الجزائرية فايزة مصطفى موقع إرم بتصريح قالت فيه إنها ستحضر المهرجان الذي سيقام في الفجيرة في يناير 2014.

وقالت إن امراة من كرتون هو نصها المسرحي الأول لأنها معتادة على كتابة القصص وألوان أدبية أخرى لذلك فإنها تشعر بالمفاجأة والفرحة لفوز نصها الأول بجائزة هامة مثل جائزة الفجيرة لذلك ستسعى لتجسيده على الخشبة .

وقالت فايزة مصطفى ألإثنين إن لديها أعمالا روائية في طريقها إلى النشر قريباً كما أن لديها أعمالا تلفزيونية يجري إعدادها للبث.

وكانت فايزة مصطفى خريجة كلية الإعلام في جامعة الجزائر تعمل صحافية في التلفزيون الجزائري الحكومي ومسئولة النشاط الثقافي في المكتبة الوطنية وهي تكتب الآن في عدة صحف عربية.

يذكر أن نصها المسرحي امرأة من كرتون يتناول وضع النساء الجزائريات المشردات اللائي لا سكن ولا مأوى ولا معيل لهن فيعشن في علب كرتون في شوارع العاصمة.

وقد فاز النص مناصفة مع نص الرحلة الأخيرة لمصطفى حمداوي من المغرب كما أعلنت ذلك لجنة المهرجان في فندق الكونكورد في الفجيرة والتي قالت إن النص المسرحي "ضمير متصل" الذي كتبه الجزائري رشدي رضوان تقرر نشره في كتاب المهرجان.