سوريا ترحب بالاقتراح الروسي بشأن الاسلحة الكيماوية

موسكو- قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين بعد محادثات في موسكو ان سوريا ترحب باقتراح روسيا وضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية واشاد بالكرملين لسعيه "لمنع العدوان الامريكي".
ولم يصل المعلم الذي تحدث للصحفيين بعدما عبرت روسيا عن الامل في ان يمكن للاقتراح منع توجيه ضربات عسكرية لسوريا الى حد القول صراحة ان حكومة الرئيس بشار الاسد تقبل الاقتراح.
وقال المعلم ان سوريا ترحب بالمبادرة الروسية بدافع من قلق القيادة السورية على ارواح مواطنيها وامن البلاد وبدافع ايضا من ثقتها في حكمة القيادة الروسية التي تحاول "منع العدوان على شعبنا".