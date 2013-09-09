سوريا ترحب بالاقتراح الروسي بشأن الاسلحة الكيماوية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

وزير الخارجية السوري يقول ان سوريا ترحب بالمبادرة الروسية بدافع من قلق القيادة السورية على ارواح مواطنيها وامن البلاد وبدافع ايضا من ثقتها في حكمة القيادة الروسية.