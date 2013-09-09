52 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية

رام الله- أعلنت السلطة الفلسطينية الإثنين عن حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 52 مليون يورو وذلك بعد لقاء بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكاثرين اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد في بروكسل.

وقال الحمد الله في بيان صادر عن مكتبه "سيخصص هذا المبلغ لدعم مشاريع ينفذها القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحديدا في مدينة القدس وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في عدد من البلديات المحلية وإقامة محطة جديدة لمعالجة المياه في نابلس."

وأوضح البيان أن الحمد الله بدأ جولة أوروبية تهدف إلى حشد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بما يضمن استكمال خططها لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار.

كان الحمد الله قال في تصريحات سابقة إن حكومته بحاجة إلى 500 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لسد عجز الموزانة.