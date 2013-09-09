فيديو.. دبلوماسي سعودي في أيدي القاعدة يطالب بالضغط على دولته للإفراج عنه

أبوظبي - حث دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن منذ 18 شهراً عائلته على تنظيم مظاهرات تطالب الحكومة السعودية بتلبية مطالب تنظيم القاعدة بالافراج عن نساء وشيوخ مقابل إطلاق سراحه.

جاء ذلك في تسجيل مصور لعبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي بث على الانترنت وهو الرابع له منذ أن خطفه متشددون في مدينة عدن بجنوب اليمن في مارس/اذار 2012.

وقال الخالدي الذي ظهر في الفيديو لعائلته إنّ الاجتماع مع الامراء والمسؤولين السعوديين لن يؤدي إلى الافراج عنه.

وكان قيادي في تنظيم القاعدة باليمن قال إن نائب زعيم التنظيم سعيد الشهري –الذي قتل قبل أشهر في غارة جوية- هو من دبر عملية اختطاف الدبلوماسي الخالدي، وان عملية التخطيط للعملية استغرقت عامين.

وطالبهم بدلاً من ذلك بالنزول الى الشوارع والمطالبة بالافراج عن مجموعة من النساء والشيوخ المحتجزين لأسباب أمنية قائلاً إنّ هذه أفضل طريقة لاطلاق سراحه.

ويمنع القانون الاحتجاجات العامة في السعودية.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل. كما أنّ موعد التسجيل غير واضح لكن الخالدي بعث فيه بتهنئة إلى عائلته بمناسبة شهر رمضان ما يشير إلى أنّ التسجيل تم في يوليو/ تموز.