ارتفاع طفيف للأسهم المصرية وسط شح السيولة

القاهرة- ساعدت مشتريات المتعاملين الأجانب بورصة مصر على الصعود بشكل طفيف خلال بداية معاملات الاثنين وسط شح واضح في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.05 بالمئة ليصل إلى 5189.01نقطة والمؤشر الثانوي 0.7 بالمئة إلى 446.75 نقطة.

وبلغت قيم التداول 67.983 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت إلى الشراء بعكس تعاملات المصريين والعرب.

وصعدت أسهم المصرية للاتصالات 1.55 بالمئة بعد أن قالت الشركة الإثنين إنها ستشتري أسهم خزينة في حالة تداول السهم تحت سعر 12.5 جنيه للسهم.

وجرى تداول سهم المصرية للاتصالات في بداية الجلسة عند 12.47 جنيه للسهم.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية" لا توجد سيولة بالسوق. الناس في حاجة لوجود محفزات بالسوق لضخ سيولة جديدة."

وكسبت أسهم بايونيرز 1.3 بالمئة والتجاري الدولي 1.1 بالمئة وأوراسكوم تليكوم واحد بالمئة وبالم هيلز 0.5 بالمئة.

كما صعدت أسهم هيرميس 0.3 بالمئة وحديد عز 0.1 بالمئة بينما تراجعت أسهم سوديك 1.5 بالمئة وطلعت مصطفى 0.2 بالمئة.