لندن تشهد موجة حر قوية

لندن - اندلعت حرائق في شرق لندن الجمعة، مما استدعى تدخل 120 من رجال الإطفاء، بينما تتعرض بريطانيا لموجة حر، دفعت السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية.

وفي مشاهد غير مألوفة في بريطانيا التي تشتهر ببرودة جوها، اشتعلت النيران في العشب والنباتات الجافة، مما تسبب في ارتفاع أعمدة من الدخان شوهدت بوضوح على بعد عدة أميال عند المتنزه الأولمبي.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن، إن إحدى المناطق المتضررة كانت منطقة وانستيد فلاتس إلى الجنوب مباشرة من غابة إيبنج، تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات. واشتركت ثماني سيارات إطفاء وأكثر من 60 رجل إطفاء في مكافحة النيران.

وكان هناك ثمانية سيارات أخرى وأكثر من 60 رجل إطفاء يكافحون حريقا آخر شب على مسافة قريبة من هولو بوند. ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت فرقة الإطفاء في بيان: "مع ارتفاع درجات الحرارة يتعامل رجال الإطفاء مع حرائق عشبية أكبر مرتين من حرائق العام الماضي، وهي تنذر بأن العدد قد يزداد إذا لم يتصرف الناس بمسؤولية."

وأضاف البيان "تطلب فرقة الإطفاء من الجمهور أن يتحلى باليقظة في ذروة موسم العطلات المدرسية والنزهات."

وتشهد بريطانيا أول موجة حر طويلة منذ سبع سنوات خلال الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، في كثير من المناطق لعدة أيام أخرى.