مؤلف صلة رحم لـ"إرم نيوز": أعشق الجرأة وتستهويني الإثارة

يطرح المؤلف والسينارست محمد هشام عبية في أحدث أعماله "صلة رحم " قضية شائكة ملتبسة هي تأجير الأرحام من منظور إنساني درامي. وأثار المسلسل الذي يُعرض حاليا جدلا واسعا وهو من بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي.

"إرم نيوز" يحاور الكاتب الذي تحظى أعماله الرمضانية بردود أفعال قوية كما في مسلسل "بطلوع الروح" للنجمة مني شلبي و"رسالة الإمام" للنجم خالد النبوي.