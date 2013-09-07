فيتل أول المنطلقين في سباق إيطاليا لفورمولا 1

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سيكون السائق الألماني سيباستيان فيتل أول المنطلقين في سباق فورمولا 1، ليتبعه الفائزون بالمراتب اللاحقة الإسباني فرناندو ألونسو، والأسترالي مارك ويبر وغيرهم.