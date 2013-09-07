فيتل أول المنطلقين في سباق إيطاليا لفورمولا 1

مونزا - انتزع الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم وسائق رد بول مركز أول المنطلقين في سباق إيطاليا لفورمولا 1 السبت.
وسينطلق إلى جواره من الصف الأمامي الأسترالي مارك ويبر زميله في الفريق بينما سيبدأ الألماني نيكو هالكنبرج سائق ساوبر السباق من المركز الثالث.
وتأهل الاسباني فرناندو ألونسو سائق فيراري وأقرب مطاردي فيتل على اللقب في المركز الخامس خلف زميله البرازيلي فيليبي ماسا.
وأخفق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي فاز بالسباق العام الماضي مع مكلارين في دخول قائمة العشرة الأوائل للمنافسة على مركز اول المنطلقين بعدما احتل المركز 12 في الحصة الثانية.
وكان هاميلتون يأمل في تحقيق مركز أول المنطلقين للسباق الخامس على التوالي.