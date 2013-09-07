مصر: وزارة الاتصالات تساهم في تطوير العملية التعليمية

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

عقد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أبو النصر وزير التربية والتعليم اجتماعاً بحثاً خلاله سبل تفعيل أوجه التعاون والشراكة بين الوزارتين لتطوير العلمية التعليمية، من خلال دمج برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بهذا الخصوص.

وقال المهندس عاطف حلمي إنّ هذه اللقاءات تأتي في سياق منظومة التكامل ووحدة الهدف الذي يتسم به التعاون بين وزارات الحكومة خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنّ الاجتماع تناول مناقشة مجموعة من المقترحات منها: توفير الانترنت فائق السرعة (النطاق العريض) للمدارس- وهو جزء من مشروع قومي- سينفذ في عدة قطاعات في الدولة، من ضمنها المنظومة التعليمية، والصحة، والمراكز البحثية كمرحلة أولى، وتبدأ الحكومة أولى خطواته التنفيذية بمشروع استرشادي بقيمة استثمارية تقدر بـ300 مليون جنيه.

وأضاف حلمي: "اتفقنا على أن تقدّم وزارة الاتصالات خبراتها الاستشارية في مجال المحتوى الرقمي والتعليمي، والتدريب وتنمية الكوادر البشرية تكنولوجياً".