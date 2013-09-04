عدلي منصور يرفض تدويل الشأن المصري في الأمم المتحدة

القاهرة- (خاص) من عمر علي

شدد رئيس الجمهورية المصرية المؤقت، المستشار عدلي منصور على إن تدويل الشأن المصري مرفوض، وإن إرادة الشعب لا تقبل أي مساومة خلال حواره على التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء.

وقال منصور إن " مصر تعتزم التوجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر الجاري لتوضح أمام المجتمع الدولي حقيقة الأوضاع وتداعيات ذلك على الوضع الدولي، وأنا أسعى لإلقاء الكلمة بنفسي".

وأوضح الرئيس، أن كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ، ستشرح طبيعة ما حدث في مصر، لافتا إلى أن التغيير في الأنظمة لا يحدث إلا بثورات أو انقلابات ، وحدث نوع من (اللخبطة) في توصيف ما حدث في مصر وهل هو انقلاب أم ثورة.

وألمح الرئيس المصري المؤقت إلى أن "الرئيس السابق جاء بإرادة شعبية، ولكنه لم يحترم إرادة من انتخبوه، وبالتالي فهو الذي لم يحترم نتيجة الصناديق".