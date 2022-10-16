ما العقوبات المتوقعة على نادي الهلال بعد أزمة قمصان الفريق في مباراة الطائي؟ (فيديو)

كشف المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني، العقوبات المتوقع فرضها على نادي الهلال السعودي، بسبب أزمة القمصان التي حدثت في مواجهة الطائي، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بالدوري السعودي.

وقال عبدالله القحطاني، في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: "الشق القانوني في هذا الموضوع ما يعالجه هو المادة 4 من قانون كرة القدم والمادة 49 من لائحة المسابقات والمادة 24 من اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين، التي تؤكد أن الأرقام ليست معدة أساسية للاعبين، ولا يوجد أي خطأ فني في ما حدث، والمباراة لن تعاد أو يؤثر هذا الفعل على نتيجتها".

وأضاف: "الهلال فقط معرض للفت نظر أو إنذار أو عقوبة مالية ولن تخرح عن هذا الإطار، ولا يوجد سبب لإعادة المباراة بسبب تشابه أرقام القمصان، ونصيحتي للطائي أن يوفروا مبلغ الاحتجاج لأنهم لن يحصلوا على نتيجة".