ما العقوبات المتوقعة على نادي الهلال بعد أزمة قمصان الفريق في مباراة الطائي؟ (فيديو)
كشف المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني، العقوبات المتوقع فرضها على نادي الهلال السعودي، بسبب أزمة القمصان التي حدثت في مواجهة الطائي، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بالدوري السعودي.
وقال عبدالله القحطاني، في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: "الشق القانوني في هذا الموضوع ما يعالجه هو المادة 4 من قانون كرة القدم والمادة 49 من لائحة المسابقات والمادة 24 من اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين، التي تؤكد أن الأرقام ليست معدة أساسية للاعبين، ولا يوجد أي خطأ فني في ما حدث، والمباراة لن تعاد أو يؤثر هذا الفعل على نتيجتها".
وأضاف: "الهلال فقط معرض للفت نظر أو إنذار أو عقوبة مالية ولن تخرح عن هذا الإطار، ولا يوجد سبب لإعادة المباراة بسبب تشابه أرقام القمصان، ونصيحتي للطائي أن يوفروا مبلغ الاحتجاج لأنهم لن يحصلوا على نتيجة".
وأصدرت إدارة الطائي بيانا احتجاجيا أوضحت فيه "أنها تأسف للتجاوزات الفنية والإدارية التي حدثت في المباراة ضد الهلال، وهي بلا شك أمور قد تكون مربكة للتنافس العادل بين الفرق، لذلك كانت اللوائح المنظمة للمنافسات وترتيباتها واضحة ومباشرة".
وأضاف البيان: "لقد استغربنا من اللعب بطقم غير معتمد للفريق الخصم وليس من ضمن الأطقم المقدمة والمعتمدة من مراقب المباراة، وكذلك الرابطة في بداية الموسم، كذلك تشابه طقم الفريق المنافس مع حارس فريقه ومخالفة ذلك لما اعتمده مراقب المباراة.. كل هذا وأكثر حدث أمام الجميع في مباراة منقولة على الهواء مباشرة".
وأتم البيان: "إدارة النادي لن تدخر جهدا في طرق كافة الأبواب لحفظ حقوقها وتحدوها الثقة بمنظومتنا الرياضية التي تدير منافساتنا المحلية، وسنواصل العمل للحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي".
ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فقد قدم الطائي شكوى رسمية ضد الهلال بسبب ارتداء لاعبين من صفوفه القميص رقم (9)، في إشارة إلى النيجيري أوديون إيغالو والبيروفي أندريه كاريلو.
وكان الرقم (1) سقط من قميص البيروفي كاريلو ليتحول قميصه إلى الرقم (9) وهو نفس رقم النيجيري إيغالو.
وأكد الطائي أن أطقم الهلال غير قانونية، في ظل أنها لم تتضمن شعار رابطة دوري روشن السعودي، كما هو مفترض.
وكشفت التقارير أن "فريق الهلال اضطر إلى خوض مباراته أمام الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرا".
وسجل المدافع علي البليهي هدفا في الوقت بدل الضائع ليعيد الهلال حامل اللقب إلى الطريق الصحيح بالفوز 3-2 على الطائي، في مباراة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس السبت.
وتقدم الهلال بهدف عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 39، وأضاف البرازيلي ميشيل ديلغادو الهدف الثاني بعد الاستراحة بخمس دقائق.
لكن الطائي قلص الفارق بوساطة جي مبينزا في الدقيقة 57، قبل أن يدرك الجزائري أمير سعيود التعادل بعد سبع دقائق أخرى.
وبدا أن الهلال سيبقى دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي، لكن البليهي استغل ركلة ركنية وسجل من مدى قريب هدف الانتصار الثمين.
وتقدم الهلال إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما تراجع الطائي إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
ويتصدر الشباب الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات.
وبدأ الهلال المباراة عازما على إيقاف سلسلة نتائج سيئة، حيث حصد نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات وسط ضغوط على المدرب رامون دياز، لكنه انتظر قرب نهاية الشوط الأول حتى يهز الشباك.
وتلقى ميشيل تمريرة طويلة واستقبلها بمهارة ثم مرر كرة أرضية حولها المهاجم النيجيري إيغالو بسهولة إلى هدف من مدى قريب.
وبعد الاستراحة تكفل ميشيل بنفسه بمهمة هز الشباك من مدى قريب عقب عرضية متقنة من الجانب الأيمن.
وبطريقة مماثلة قلص الطائي الفارق بوساطة مبينزا، قبل أن يبدأ سعيود هجمة ويستغل إخفاق البليهي في تشتيت الكرة ليدرك التعادل.
وأصلح البليهي الخطأ واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء وخطف هدف الفوز من مدى قريب، قبل أن يحتفل بالذهاب إلى شاشة حكم الفيديو المساعد ويقبّلها وسط ضحك زملائه.