الشهادة الابتدائية تترك مصر

أبوظبي - سليم سطاس

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في مصر أن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية ابتداءاً من عام 2014 يأتي تلبية للمعايير العالمية، فالطالب لابد وأن يحصل على شهادة فى عمر 15 عاماً وهى الإعدادية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع"، فقد قال المسؤول المصري: "قررت وزارة التربية والتعليم إضافة درجات أعمال سنة لطلاب الإعدادية، بعد ملاحظة ارتفاع نسب الغياب لديهم".

وكان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، قد صرح أن الشهادة الابتدائية بوضعها الحالي مخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء الشهادة الابتدائية من العام المقبل، واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، على أن تُعتبر الشهادة الإعدادية شهادة التعليم الأساسي، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للوزارة أمس بحضور كل قيادات الوزارة، قائلاً: "الشهادة الابتدائية كانت مخالفة لقانون التعليم".