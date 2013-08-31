بايرن يهزم تشيلسي بنهائي كأس السوبر الأوروبية

براغ - تغلب بايرن ميونيخ الألماني على تشيلسي الإنجليزي 5-4 بركلات الترجيح ليحرز كأس السوبر الاوروبية لكرة القدم الجمعة.
وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
وافتتح فرناندو توريس التسجيل لتشيلسي بطل كأس الأندية الاوروبية في الدقيقة الثامنة.
لكن فرانك ريبري أدرك التعادل لبايرن بطل دوري أبطال اوروبا في الدقيقة 47.
وتمكن ايدين هازارد من تسجيل هدف التقدم للفريق الإنجليزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي في الدقيقة 93.
ونجح خابي مارتينيز في إحراز هدف التعادل لبايرن في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.
وأهدر روميلو لوكاكو ركلة الترجيح الخامسة لتشيلسي لينتزع بايرن اللقب.
وأنهى تشيلسي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط راميريس بسبب التحام عنيف في الدقيقة 85.
وسيطر بايرن بقيادة مدربه الجديد بيب جوارديولا على الكرة فترات طويلة لكن بيتر شيك حارس مرمى تشيلسي أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة.
ورغم ذلك بدا أن تشيلسي - الذي كان خطيراً في الهجمات المرتدة - سيحقق الفوز قبل أن يستغل البديل مارتينيز ارتباكاً في دفاع الفريق الإنجليزي ويسجل هدف التعادل لبايرن بتسديدة من مدى قريب.
وقال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي "لقد أحرزوا الكأس لكن الفريق الأفضل خسر، بالنسبة لي كنا الفريق الأفضل وبفارق كبير عنهم."
وأضاف "لقد سيطروا على الكرة لمدة 15 دقيقة في الشوط الثاني لكننا قدمنا عرضاً رائعاً حتى بعد اللعب بعشرة لاعبين."