بايرن يهزم تشيلسي بنهائي كأس السوبر الأوروبية

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لم يمنع انتقال المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو إلى فريقين جديدين من التقائهما مرة أخرى، حيث تفوق فريق غوارديولا بايرن ميونيخ على فريق مورينيو تشيلسي، وأكد مورينيو أن فريقه كان الأفضل أثناء المباراة بالرغم من الخسارة.