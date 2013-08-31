حزب التجمع يؤكد أن النور أصدقاء الأمريكان

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

شن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، هجوماً عنيفاً على "حزب النور السلفي"، متهما إياه بالتنسيق على أعلى مستوى مع أمريكا، عبر السفيرة السابقة "آن باترسون".

وأشار عبد العال في تصريحات له الجمعة أن "حزب النور صديق للسفارة والسفيرة الأمريكية، ولكن الزج بإسم البرادعي في صفقة يدعي "حزب النور" أنها عرضتها عليهم ليس له أي مبرر سوى أنهم يحاولون أن يصوروا أن هناك آخرين غيرهم على علاقة بالسياسة الأمريكية."

وأوضح عبد العال أنه تأكيدا لعلاقة الصداقة تلك، عرضت باترسون على النور 4 حقائب وزارية عقب ثورة 30 يونيو في نظير تقبلهم تولي البرادعي رئاسة الوزراء، وهو عرض لا تملك أمريكا تنفيذه.

وأكد عبد العال عبر تصريحاته إن من كان يملك حق تكليف أحد الأشخاص بتشكيل الحكومة عقب 30 يونيو هو المستشار عدلي المنصور الرئيس المؤقت، وهو رجل قضاء بالاشتراك مع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وهما شخصيتان لا يمكن أن تنفد من خلالهما أبدا السفيرة الأمريكية باترسون.