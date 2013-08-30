ميلان يستعيد لاعبه السابق ماتري من يوفنتوس

روما - عاد اليساندرو ماتري مهاجم منتخب ايطاليا لكرة القدم إلى ميلان الجمعة من يوفنتوس حامل لقب الدوري بعد ست سنوات من الرحيل من ميلان.

وكان ماتري (29 عاما) - الذي لم يتم الاعلان عن تفاصيل صفقة عودته إلى ميلان - من ناشئي الفريق وخاض مباراته الأولى معه في عام 2003 قبل اللعب في صفوف كالياري ويوفنتوس، وسجل ماتري 27 هدفا في 69 مباراة مع يوفنتوس بطل الدوري الايطالي، ونقل موقع ميلان على الانترنت عن ادريانو جالياني نائب رئيس النادي قوله "سوف يحصل ماتري على القميص رقم تسعة. تذكرنا عودته بما حدث مع فيليبو اينزاجي قبل 12 عاما. كان في نفس العمر تقريبا عندما عاد إلينا".

وانضم اينزاجي إلى ميلان من يوفنتوس عام 2001 وخاض مع الفريق أكثر من 200 مباراة، وذكرت تقارير أن ميلان - الذي ترك كيفن برينس بواتنج لاعب منتخب غانا للانضمام إلى شالكه الألماني - يريد ضم كاكا صانع لعب البرازيل ولاعبه سابقا وكيسوكي هوندا لاعب وسط منتخب اليابان.

وقال جالياني "فيما يتعلق باللاعب هوندا فنحن على اتصال مع تشسكا موسكو وسوف نرى ماذا سيحدث لكن... فيما يتعلق بكاكا سيكون الأمر صعبا. سيكون من الأسهل التعاقد مع هوندا وبالتأكيد لا نستطيع ضم اللاعبين".