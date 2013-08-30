مصر تواجه السنغال في بطولة الأمم الإفريقية للسلة

القاهرة – (خاص) من محمد أبو الخير

يواجه منتخب مصر لكرة السلة نظيره السنغالي السبت، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة المقامة حالياً في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بعد أن حقق فوزاً ثميناً بتغلبه على الرأس الأخضر"74 /73" وتأهله بجدارة إلى المربع الذهبي للبطولة، بعد غياب عشر سنوات حيث حقق الفوز الصعب في الثواني الأخيرة للمباراة التي حبست أنفاس الجميع، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عمرو أبو الخير ولاعبيه نجحوا في حسم اللقاء لمصلحتهم بفارق نقطة واحدة عن الرأس الأخضر، بعد أن تأرجحت نتيجة اللقاء حتى الأنفاس الأخيرة.

وقال عمرو أبو الخير، المدير الفني للمنتخب المصري، إنّ المنتخب قبل المشاركة في البطولة حرصاً على الدخول في فترة الإعداد بعد استبعاد الأربعة الكبار عن صفوف الفريق، وهم طارق الغنام وإسماعيل أحمد وأحمد منير وأحمد هشام.

وأضاف مدرب منتخب مصر أنّ نتائج المنتخب المصري كانت مخيبة للآمال في الأدوار التمهيدية، حيث جاء في المركز الرابع بعد أن نال خسائر أمام السنغال والجزائر وكوت ديفوار، وكانت تلك اللقاءات مجرد أعداد لتلك البطولة التي نسعى للفوز بلقبها.