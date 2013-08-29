سعودية تنال مخالفة لعدم حملها رخصة قيادة!

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الشرطة السعودية تحرر مخالفة مرورية لمواطنة سعودية بقيمة 100 ريال بسبب قيادتها من دون رخصة على الرغم من أن المملكة لاتسمح للنساء من الأساس بالحصول على رخصة.