سعودية تنال مخالفة لعدم حملها رخصة قيادة!

سعودية تنال مخالفة لعدم حملها رخصة...

سعودية تنال مخالفة لعدم حملها رخصة قيادة!

الشرطة السعودية تحرر مخالفة مرورية لمواطنة سعودية بقيمة 100 ريال بسبب قيادتها من دون رخصة على الرغم من أن المملكة لاتسمح للنساء من الأساس بالحصول على رخصة.

السعودية - أصدر السلطات السعودية مخالفة مرورية لمواطنة ثلاثينية في العاصمة الرياض قبل يومين بسبب قيادتها سيارة بحسب المخالفة وعدم حملها رخصة قيادة.

 

ويحظر على النساء قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، رغم عدم وجود تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء مما يحظر عليهن القيادة.

 

وقال زوج المواطنة "سلطان العمري" -وفقاً لصحيفة محلية- إنه اضطر إلى سداد المخالفة المرورية وقيمتها 100 ريال (حوالي 27 دولار) لزوجته بسبب قيادتها من دون رخصة.

 

وأضاف إن "زوجتي لم يسبق لها أن قادت مركبة أو حتى جلست على كرسي القيادة، واستغرب كيف حررت مخالفة لها".

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