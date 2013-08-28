سوريا تحذر من إرهابيين سيهاجمون أوروبا بأسلحة كيماوية

دمشق - قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ساعدت "إرهابيين" على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا وإن نفس المجموعات ستستخدمها قريباً ضد أوروبا.

وأضاف للصحفيين إنه قدم لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة أدلة على أن "مجموعات إرهابية مسلحة" استخدمت غاز السارين في كل مواقع الهجمات المزعومة.

وقال إن سوريا تكرر أن جماعات إرهابية هي التي استخدمت الأسلحة الكيماوية بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا مضيفاً أنه يجب أن يتوقف هذا الأمر.

وتابع أن هذا يعني أن نفس المجموعات ستستخدم هذه الأسلحة الكيماوية ضد أوروبا.