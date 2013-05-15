غارديان: آكل القلوب يغضب العالم

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تحت عنوان "فيديو لمقاتل في المعارضة يأكل أحشاء جندي حكومي سوري يثير غضبا دوليا"، كتبت الصحيفة البريطانية تقول "إن من المرجح ان يؤثر الغضب الدولي من الفيديو على الجدل في الغرب حول دعم الجيش السوري الحر". وتضيف الصحيفة أن "مؤيدي المعارضة السورية يشكون من أن العمل الوحشي حظي بتغطية إعلامية دولية واسعة، رغم أن مقتل 80 ألف شخص على يد الجيش الحكومي لم يلق الكثير من الصدى من المجتمع الدولي". وتنقل الصحيفة عن جوليان بارنز داسي من المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن قوله إن "الحادث المفجع مثال على خروج القتال عن هدفه، ولكنه لا يمثل المعارضة السورية جميعها".